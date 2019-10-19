«Аугсбург» — «Бавария»: счет 2:2, обзор голов

В 8 туре Бундеслиги 1 мюнхенскаясыграла вничью ссо счетом 2:2. Таким образом, гости занимают третье место с 15 очками в активе, а хозяева находятся на 15 строчке с 6 пунктами.

Уже на первой минуте «Аугсбург» вышел вперед. Хедира сделал в штрафной площади скидку на Рихтера, который в падении добил мяч в ворота.

На 14 минуте матча Левандовски продолжил свою голевую серию. Воспользовавшись передачей Гнабри, футболист головой переправил мяч в дальний угол.

На 49 минуте уже сам Гнабри отличился голом. Игрок сместился с мячом в центр и практически с линии штрафной пробил в дальний угол низом.

Хозяева спаслись в добавленное время. По правому флангу пронесся Кордова, который продавил защитника «Баварии» и вошел в штрафную, откуда прострелил на дальнюю штангу. Там ногу подставил Финнбогасон.