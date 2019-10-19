ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матч пройдет зимойЭль-Класико утонуло в политике. Что повлияло на перенос матча «Барселона» — «Реал»
  • 19:21
    • ЦСКА всухую переиграл «Трактор»
  • 19:08
    • «Атлетико» и «Валенсия» обменялись голами
  • 18:27
    • «Спартак» в первом матче Тедеско не смог обыграть «Рубин»
  • 17:14
    • «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в домашней игре
  • 16:46
    • Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»
    Все новости спорта

    «Бавария» упустила очки в Аугсбурге

    «Аугсбург» — «Бавария»: счет 2:2, обзор голов

    Бундеслига Футбол Германии Аугсбург Бавария Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 8 туре Бундеслиги 1 мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Аугсбургом» со счетом 2:2. Таким образом, гости занимают третье место с 15 очками в активе, а хозяева находятся на 15 строчке с 6 пунктами.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Уже на первой минуте «Аугсбург» вышел вперед. Хедира сделал в штрафной площади скидку на Рихтера, который в падении добил мяч в ворота.

    На 14 минуте матча Левандовски продолжил свою голевую серию. Воспользовавшись передачей Гнабри, футболист головой переправил мяч в дальний угол.

    На 49 минуте уже сам Гнабри отличился голом. Игрок сместился с мячом в центр и практически с линии штрафной пробил в дальний угол низом.

    Хозяева спаслись в добавленное время. По правому флангу пронесся Кордова, который продавил защитника «Баварии» и вошел в штрафную, откуда прострелил на дальнюю штангу. Там ногу подставил Финнбогасон.

    Бундеслига. 8 тур
    «Аугсбург» — «Бавария»
    Голы: 1:0 — 1 Рихтер, 1:1 — 14 Левандовски, 1:2 — 49 Гнабри, 2:2 — 90 Финнбогасон«Аугсбург»: Коубек, Макс, Едвай, Лихтштайнер, Оксфорд (Йенсен, 63), Варгас, Хедира, Рихтер (Кордова, 82), Моравек, Удуохай, Нидерлехнер (Финнбогасон, 68)«Бавария»: Нойер, Зюле (Алаба, 12), Люка Эрнандес, Павар, Киммих, Коутиньо (Мюллер, 80), Мартинес, Гнабри (Горетцка, 86), Алькантара, Коман, ЛевандовскиПредупреждения: Киммих (37), Алькантара (42), Рихтер (63), Хедира (73), Мартинес (84), Коубек (90)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Все обладатели премии Golden Boy. Как сложились их карьеры?
  • 16/10/2019 в 19:54
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М
  • 1.73
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли Дзюба Карпина?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Наполи» будет играть на победу
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Боруссия» М постарается сохранить лидерство в таблице
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» сыграет в Лондоне, «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги 16:380
  • 14:32
    • Женская сборная России лишена квоты в Кубке мира
  • 14:15
    • Стали известны зарплатные ведомости клубов Восточной конференции КХЛ
  • 19:19
    • «Челси» с минимальным счетом обыграл «Ньюкасл»
    Лионель Месси Футбол Тело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван ДейкаНападающий «Барселоны» пообщался с испанскими журналистами Вчера в 20:560
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 19:11
    • «Тоттенхэм» избежал поражения в матче с «Уотфордом»
  • 18:54
    • «Бавария» упустила очки в Аугсбурге
  • 18:04
    • «Лацио» спас матч с «Аталантой»
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. 36 сэйвов Бобровского, голы Панарина и Бучневича, ассист ОвечкинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 октября 09:150
  • 17:47
    • Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал Кубка Кремля
  • 17:00
    • Скончался известный российский теннисист
  • 11:58
    • «Милан» намерен пригласить Гвардиолу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие