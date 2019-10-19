«Аугсбург» — «Бавария»: счет 2:2, обзор голов

Роберт Левандовски
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Уже на первой минуте «Аугсбург» вышел вперед. Хедира сделал в штрафной площади скидку на Рихтера, который в падении добил мяч в ворота.
На 14 минуте матча Левандовски продолжил свою голевую серию. Воспользовавшись передачей Гнабри, футболист головой переправил мяч в дальний угол.
На 49 минуте уже сам Гнабри отличился голом. Игрок сместился с мячом в центр и практически с линии штрафной пробил в дальний угол низом.
Хозяева спаслись в добавленное время. По правому флангу пронесся Кордова, который продавил защитника «Баварии» и вошел в штрафную, откуда прострелил на дальнюю штангу. Там ногу подставил Финнбогасон.
Бундеслига. 8 тур
«Аугсбург» — «Бавария»
Голы: 1:0 — 1 Рихтер, 1:1 — 14 Левандовски, 1:2 — 49 Гнабри, 2:2 — 90 Финнбогасон«Аугсбург»: Коубек, Макс, Едвай, Лихтштайнер, Оксфорд (Йенсен, 63), Варгас, Хедира, Рихтер (Кордова, 82), Моравек, Удуохай, Нидерлехнер (Финнбогасон, 68)«Бавария»: Нойер, Зюле (Алаба, 12), Люка Эрнандес, Павар, Киммих, Коутиньо (Мюллер, 80), Мартинес, Гнабри (Горетцка, 86), Алькантара, Коман, ЛевандовскиПредупреждения: Киммих (37), Алькантара (42), Рихтер (63), Хедира (73), Мартинес (84), Коубек (90)