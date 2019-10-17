Караваев настроен играть на победу против «Ростова»

Защитник «Зенита»накануне матча с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ заявил, что уже адаптировался к условиям в петербургском клубе.

«Конечно, после дебюта в национальной команде я в хорошем расположении духа. Выиграли, выполнили задачу, но повторюсь, что ничего не закончено. Впереди нас ждут матчи, в которых нужно постараться взять по три очка.

Естественно, все чемпионаты отличаются. Поначалу сложно переходить в новый клуб, уходит какое-то время на адаптацию, но сейчас все хорошо.

Вопрос об атаке "Ростова", скорее всего, к главному тренеру. Он подскажет, как правильно сыграть. В свою очередь, мы настроены играть на победу.

На любой позиции смогу играть, если скажет тренер. Где нужно, там и сыграю», — цитирует Караваева официальный сайт «Зенита». 0