Семак назвал Шомуродова «открытием чемпионата России»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 13-м туре российской Премьер-лиги.

«Все команды отличаются друг от друга. "Ростов" здорово играет в быстрых атаках, обладает очень квалифицированными исполнителями, которые могут завершить сами, опасно разыгрывает стандарты. Много плюсов у команды, которые мы должны иметь ввиду. Прекрасно понимаем, что место, где находится соперник, и количество набранных очков — абсолютно заслуженны. Команда играет на своих сильных качествах, делает это хорошо.

Элдор Шомуродов сейчас действует просто блестяще — это касается и завершения, и движения, и работы на команду. Понятно, что все футболисты группы атаки "Ростова", не говоря уже об обороне, выполняют большой объем работы, которая придает баланс игре команды. Что касается Шомуродова, то он — открытие чемпионата в хорошем смысле, хороший футболист. Игра, которую он показывает, радует многих болельщиков.

Новых травм после перерыва на матчи сборных у нас нет. Конечно, есть такая проблема — в полном составе собрались только сегодня. Кто-то в сборных играл и тренировался больше, кто-то — меньше, так что у всех разное состояние.

У тренерского штаба существует проблема в том, чтобы правильно определить состояние игроков, переключиться с матчей сборных, где происходит мощный эмоциональный выплеск, на чемпионат России. Отдыхать некогда, времени, чтобы переключиться, тоже мало. Должны пройти этот этап и хорошо сыграть в следующем матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0