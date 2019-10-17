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    Семак назвал Шомуродова «открытием чемпионата России»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 13-м туре российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Все команды отличаются друг от друга. "Ростов" здорово играет в быстрых атаках, обладает очень квалифицированными исполнителями, которые могут завершить сами, опасно разыгрывает стандарты. Много плюсов у команды, которые мы должны иметь ввиду. Прекрасно понимаем, что место, где находится соперник, и количество набранных очков — абсолютно заслуженны. Команда играет на своих сильных качествах, делает это хорошо.

    Элдор Шомуродов сейчас действует просто блестяще — это касается и завершения, и движения, и работы на команду. Понятно, что все футболисты группы атаки "Ростова", не говоря уже об обороне, выполняют большой объем работы, которая придает баланс игре команды. Что касается Шомуродова, то он — открытие чемпионата в хорошем смысле, хороший футболист. Игра, которую он показывает, радует многих болельщиков.

    Новых травм после перерыва на матчи сборных у нас нет. Конечно, есть такая проблема — в полном составе собрались только сегодня. Кто-то в сборных играл и тренировался больше, кто-то — меньше, так что у всех разное состояние.

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