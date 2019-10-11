Обзор матчей квалификации Евро-2020 в группе G

В рамках седьмого тура квалификационного раунда Евро-2020 состоялось три встречи в группе G.обыграласо счетом 3:0,победила3:1, аодолела2:1.

Разгромив Латвию, Польша закрепилась на первой позиции. Теперь команда имеет 16 очков, а австрийцы отстают на 3 пункта.

Победу полякам принес Роберт Левандовски. Он оформил «хет-трик», доказав еще раз, что в этом сезоне находится в отличной форме. Уже на девятой минуте нападающий открыл счет. Он воспользовался проникающей передаче Шиманьского и пробил в дальний угол.

На 13 минуте Гросицки прорвался по левому флангу и сильно прострелил в район 11-метровой отметки. Туда набегал Левандовски, который точно пробил в нижний правый угол. На 76 минуте сработала та же связка. Гросицки после отскока мяча в штрафной пытался пробить, но получилась передача на дальнюю штангу. Левандовски забил в пустые ворота.

Евро-2020. Квалификация Латвия — Польша Голы: 0:1 — 9 Левандовски, 0:2 — 13 Левандовски, 0:3 — 76 ЛевандовскиЛатвия: Ванин, Дубра, Максименко, Ошс, Ягодинский, Икауниекс, Ругин, Лайзанс (Тоберс, 72), Кигурс (Цыганик, 86), Гутковский, Ракель (Карашаускс, 72)Польша: Шченсны, Беднарек, Глик, Кендзера, Рыбус (Реца, 80), Зелиньски, Крыховяк, Клих (Пионтек, 60), Шиманьски, Гросицки (Франковски, 77), ЛевандовскиПредупреждения: Максименко (52)

Конкуренты поляков, австрийцы, выиграли у Израиля и остались на втором месте. Хотя счет открыли гости. Лучший бомбардир турнира Зехави мощно пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади.

На 41 минуте Арнаутович сделал голевую передачу на Лазаро, который развел вратаря и мяч по разным углам, тем самым сравняв счет.

Второй гол забил Хинтереггер. Футболист принял верховой пас от Лаймера и вторым касанием в падении пробил по воротам практически с линии вратарской.

Точку в матче поставил Забитцер, который решил поспорить с Зехави за звание автора лучшего гола матча. Футболист точно верхом пробил из пределов полукруга штрафной и попал прямо в правую «девятку».

Евро-2020. Квалификация Австрия — Израиль Голы: 0:1 — 34 Захави, 1:1 — 41 Лазаро, 2:1 — 56 Хинтереггер, 3:1 — 88 ЗабитцерАвстрия: Станкович, Ульмер, Пош (Триммель, 63), Хинтереггер, Драгович, Ильзанкер, Баумгартлингер, Лазаро, Забитцер, Арнаутович (Грегорич, 82), Лаймер (Шауб, 59)Израиль: Марциано, Даса, Таа (Коэн, 76), Эльхамед, Тиби, Соломон, Натхо, Захави, Битон, Таватха (Бен Харуш, 54), Даббур (Вейсман, 70)Предупреждения: Баумгартлингер (31), Пош (47), Даббур (47), Битон (55)

Северная Македония вышла на третью строчку, набрав 11 очков. Таким образом, хозяева обошли Словению в турнирной таблице и близко подошли к Австрии.

«Дубль» в составе хозяев сделал Элмас, забивший на 50-1 и 68 минутах встречи. Один ассист на счету Горана Пандева.

На 90+5 минуте матча Иличич реализовал пенальти, но словенцам не хватило времени на то, чтобы сравнять счет.