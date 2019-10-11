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    Польша разгромила Латвию, Австрия обыграла Израиль, Словения уступила Северной Македонии

    Обзор матчей квалификации Евро-2020 в группе G

    Евро-2020 Сборная Польши Сборная Австрии Сборная Словении
    В рамках седьмого тура квалификационного раунда Евро-2020 состоялось три встречи в группе G. Польша обыграла Латвию со счетом 3:0, Австрия победила Израиль 3:1, а Северная Македония одолела Словению 2:1.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Разгромив Латвию, Польша закрепилась на первой позиции. Теперь команда имеет 16 очков, а австрийцы отстают на 3 пункта.

    Победу полякам принес Роберт Левандовски. Он оформил «хет-трик», доказав еще раз, что в этом сезоне находится в отличной форме. Уже на девятой минуте нападающий открыл счет. Он воспользовался проникающей передаче Шиманьского и пробил в дальний угол.

    На 13 минуте Гросицки прорвался по левому флангу и сильно прострелил в район 11-метровой отметки. Туда набегал Левандовски, который точно пробил в нижний правый угол. На 76 минуте сработала та же связка. Гросицки после отскока мяча в штрафной пытался пробить, но получилась передача на дальнюю штангу. Левандовски забил в пустые ворота.

    Евро-2020. Квалификация
    Латвия — Польша
    Голы: 0:1 — 9 Левандовски, 0:2 — 13 Левандовски, 0:3 — 76 ЛевандовскиЛатвия: Ванин, Дубра, Максименко, Ошс, Ягодинский, Икауниекс, Ругин, Лайзанс (Тоберс, 72), Кигурс (Цыганик, 86), Гутковский, Ракель (Карашаускс, 72)Польша: Шченсны, Беднарек, Глик, Кендзера, Рыбус (Реца, 80), Зелиньски, Крыховяк, Клих (Пионтек, 60), Шиманьски, Гросицки (Франковски, 77), ЛевандовскиПредупреждения: Максименко (52)

    Конкуренты поляков, австрийцы, выиграли у Израиля и остались на втором месте. Хотя счет открыли гости. Лучший бомбардир турнира Зехави мощно пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади.

    На 41 минуте Арнаутович сделал голевую передачу на Лазаро, который развел вратаря и мяч по разным углам, тем самым сравняв счет.

    Второй гол забил Хинтереггер. Футболист принял верховой пас от Лаймера и вторым касанием в падении пробил по воротам практически с линии вратарской.

    Точку в матче поставил Забитцер, который решил поспорить с Зехави за звание автора лучшего гола матча. Футболист точно верхом пробил из пределов полукруга штрафной и попал прямо в правую «девятку».

    Евро-2020. Квалификация
    Австрия — Израиль
    Голы: 0:1 — 34 Захави, 1:1 — 41 Лазаро, 2:1 — 56 Хинтереггер, 3:1 — 88 ЗабитцерАвстрия: Станкович, Ульмер, Пош (Триммель, 63), Хинтереггер, Драгович, Ильзанкер, Баумгартлингер, Лазаро, Забитцер, Арнаутович (Грегорич, 82), Лаймер (Шауб, 59)Израиль: Марциано, Даса, Таа (Коэн, 76), Эльхамед, Тиби, Соломон, Натхо, Захави, Битон, Таватха (Бен Харуш, 54), Даббур (Вейсман, 70)Предупреждения: Баумгартлингер (31), Пош (47), Даббур (47), Битон (55)

    Северная Македония вышла на третью строчку, набрав 11 очков. Таким образом, хозяева обошли Словению в турнирной таблице и близко подошли к Австрии.

    «Дубль» в составе хозяев сделал Элмас, забивший на 50-1 и 68 минутах встречи. Один ассист на счету Горана Пандева.

    На 90+5 минуте матча Иличич реализовал пенальти, но словенцам не хватило времени на то, чтобы сравнять счет.

    Евро-2020. Квалификация
    Северная Македония — Словения
    Голы: 1:0 — 50 Элмаз, 2:0 — 68 Элмаз, 2:1 — 90, пенальти ИличичСеверная Македония: Димитриевски, Ристовски (Зайков, 82), Ристевски, Муслиу, Николов, Адеми (Тошевски, 78), Элмаз, Спировски, Алиоски, Несторовски, Пандев (Тричковски, 66)Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Куртич, Балковец, Крхин (Попович, 48), Иличич, Вербич (Зайц, 65), Шпорар, Безяк (Берич, 79)Предупреждения: Пандев (27), Муслиу (42), Ристовски (43), Куртич (43), Зайков (90)
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