Обзор матчей квалификации Евро-2020 в группе G

Разгромив Латвию, Польша закрепилась на первой позиции. Теперь команда имеет 16 очков, а австрийцы отстают на 3 пункта.
Победу полякам принес Роберт Левандовски. Он оформил «хет-трик», доказав еще раз, что в этом сезоне находится в отличной форме. Уже на девятой минуте нападающий открыл счет. Он воспользовался проникающей передаче Шиманьского и пробил в дальний угол.
На 13 минуте Гросицки прорвался по левому флангу и сильно прострелил в район 11-метровой отметки. Туда набегал Левандовски, который точно пробил в нижний правый угол. На 76 минуте сработала та же связка. Гросицки после отскока мяча в штрафной пытался пробить, но получилась передача на дальнюю штангу. Левандовски забил в пустые ворота.
Конкуренты поляков, австрийцы, выиграли у Израиля и остались на втором месте. Хотя счет открыли гости. Лучший бомбардир турнира Зехави мощно пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади.
На 41 минуте Арнаутович сделал голевую передачу на Лазаро, который развел вратаря и мяч по разным углам, тем самым сравняв счет.
Второй гол забил Хинтереггер. Футболист принял верховой пас от Лаймера и вторым касанием в падении пробил по воротам практически с линии вратарской.
Точку в матче поставил Забитцер, который решил поспорить с Зехави за звание автора лучшего гола матча. Футболист точно верхом пробил из пределов полукруга штрафной и попал прямо в правую «девятку».
Северная Македония вышла на третью строчку, набрав 11 очков. Таким образом, хозяева обошли Словению в турнирной таблице и близко подошли к Австрии.
«Дубль» в составе хозяев сделал Элмас, забивший на 50-1 и 68 минутах встречи. Один ассист на счету Горана Пандева.
На 90+5 минуте матча Иличич реализовал пенальти, но словенцам не хватило времени на то, чтобы сравнять счет.