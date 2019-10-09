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    Наставник «РБ Лейпцига» может сменить Сульшера в «МЮ»

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    Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может сменить Уле Гуннара Сульшера во главе «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    Как отмечает источник, именно 32-летний немец видится руководством «красных дьяволов» идеальным новым главным тренером команды.

    Отмечается, что руководство «МЮ» пока не собирается увольнять Сульшера, однако ситуация может измениться, если результаты команды не улучшаться в ближайшем будущем.

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место. В активе команды девять очков после восьми туров.

    Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» этим летом. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2023 года. 0

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