Наставник «РБ Лейпцига» может сменить Сульшера в «МЮ»

Наставникможет сменитьво главе, сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, именно 32-летний немец видится руководством «красных дьяволов» идеальным новым главным тренером команды.

Отмечается, что руководство «МЮ» пока не собирается увольнять Сульшера, однако ситуация может измениться, если результаты команды не улучшаться в ближайшем будущем.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место. В активе команды девять очков после восьми туров.

Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» этим летом. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2023 года. 0