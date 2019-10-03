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    Лэмпард: После поражения от «Валенсии» было важно выиграть

    Лига чемпионов Челси Лилль Календарь Лиги чемпионов
    В матче Лиги чемпионов «Челси» на выезде обыграл «Лилль» со счетом 1:2. Вот, что по этому поводу сказал Фрэнк Лэмпард — наставник «аристократов».

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Было непросто с учетом того, как качественно они атаковали. После поддержки их фанатов из-за созданных "Лиллем" моментов стало еще сложнее.

    После поражения от "Валенсии" было важно выиграть. Этот вечер сложился для нас хорошо. В Европе тяжело играть, куда бы ты не приехал, и особенно непросто, когда играешь против команды уровня "Лилля".

    Томори снова провел выдающийся матч. Пусть продолжает в том же духе.

    Теперь "Аякс" четко продемонстрировал свои амбиции. Начинается сложная работа», — передает слова Лэмпарда сайт UEFA. 0

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