Лэмпард: После поражения от «Валенсии» было важно выиграть

Фрэнк Лэмпард
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«Было непросто с учетом того, как качественно они атаковали. После поддержки их фанатов из-за созданных "Лиллем" моментов стало еще сложнее.
После поражения от "Валенсии" было важно выиграть. Этот вечер сложился для нас хорошо. В Европе тяжело играть, куда бы ты не приехал, и особенно непросто, когда играешь против команды уровня "Лилля".
Томори снова провел выдающийся матч. Пусть продолжает в том же духе.
Теперь "Аякс" четко продемонстрировал свои амбиции. Начинается сложная работа», — передает слова Лэмпарда сайт UEFA. 0