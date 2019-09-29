Форвард «Баварии» установил новый рекорд Бундеслиги

Нападающийустановил очередной рекорд результативности в немецкой Бундеслиге.

В игре шестого тура чемпионата Германии Левандовский забил один из мячей своей команды в ворота «Падерборна» (3:2), принеся победу команде из Мюнхена.

Для поляка этот мяч стал 10-м в шести стартовых матчах Бундеслиги-2019/20. Это позволило ему установил новый рекорд лиги. Ранее за этот отрезок времени никому в чемпионате Германии не удавалось забить 10 голов.

До этого за всю историю турнира лишь четырем игрокам удавалось забить девять голов в шести стартовых турах — Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу. 0