Попов: Рад, что мой гол помог «Ростову» одержать победу

Хавбекдал комментарий по поводу матча команды св 1/16 финала Кубка России, сообщает пресс-служба «сельмашей». «Желто-синие» выиграли со счетом 2:0.

«Игры на выбивание всегда сложные. Каждая команда понимает, что одна ошибка будет обойтись очень дорого. Рад, что мой гол помог "Ростову" одержать победу.

Что касается следующего матча со "Спартаком", то у нас до этого еще есть встречи в Премьер-лиге, нужно думать об этом. О "Спартаке" лучше говорить непосредственно перед игрой. Но в этом сезоне мы хотим пройти в турнире как можно дальше, у нашей команды для этого есть все», — приводит слова клубная пресс-служба «Ростова». 0