Попов: Рад, что мой гол помог «Ростову» одержать победу

Ивелин Попов
Twitter «Спартака»
«Игры на выбивание всегда сложные. Каждая команда понимает, что одна ошибка будет обойтись очень дорого. Рад, что мой гол помог "Ростову" одержать победу.
Что касается следующего матча со "Спартаком", то у нас до этого еще есть встречи в Премьер-лиге, нужно думать об этом. О "Спартаке" лучше говорить непосредственно перед игрой. Но в этом сезоне мы хотим пройти в турнире как можно дальше, у нашей команды для этого есть все», — приводит слова клубная пресс-служба «Ростова». 0