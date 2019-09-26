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    Попов: Рад, что мой гол помог «Ростову» одержать победу

    Кубок России Футбол России Ростов Мордовия
    Хавбек «Ростова» Ивелин Попов дал комментарий по поводу матча команды с «Мордовией» в 1/16 финала Кубка России, сообщает пресс-служба «сельмашей». «Желто-синие» выиграли со счетом 2:0.

    Ивелин Попов
    Ивелин Попов

    «Игры на выбивание всегда сложные. Каждая команда понимает, что одна ошибка будет обойтись очень дорого. Рад, что мой гол помог "Ростову" одержать победу.

    Что касается следующего матча со "Спартаком", то у нас до этого еще есть встречи в Премьер-лиге, нужно думать об этом. О "Спартаке" лучше говорить непосредственно перед игрой. Но в этом сезоне мы хотим пройти в турнире как можно дальше, у нашей команды для этого есть все», — приводит слова клубная пресс-служба «Ростова». 0

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