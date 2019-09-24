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    СМИ: WADA может отстранить сборную России от ЧМ-2022

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2022 Между тем Скандалы
    Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года из-за нового допингового скандала, сообщает американский журнал Newsweek.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    По его информации, российским спортсменам грозит повсеместная дисквалификация и отстранение от главных международных стартов, включая Олимпиаду и чемпионат мира по футболу 2022 года, если WADA введет новые санкции в отношении России.

    Ранее стало известно, что WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия организации. Всемирное антидопинговое агентство подозревает Россию в махинациях с данными московской антидопинговой лаборатории.

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