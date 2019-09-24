СМИ: WADA может отстранить сборную России от ЧМ-2022

Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года из-за нового допингового скандала, сообщает американский журнал Newsweek.

По его информации, российским спортсменам грозит повсеместная дисквалификация и отстранение от главных международных стартов, включая Олимпиаду и чемпионат мира по футболу 2022 года, если WADA введет новые санкции в отношении России.

Ранее стало известно, что WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия организации. Всемирное антидопинговое агентство подозревает Россию в махинациях с данными московской антидопинговой лаборатории.

У российской стороны есть три недели, чтобы дать ответы на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории. 0