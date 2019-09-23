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    Руководство «Динамо» не приняло отставку Хохлова

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    Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку, но руководство клуба не приняло ее.

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    «В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит Дмитрий Хохлов.

    Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займёт время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами. Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учётом значительно обновлённого состава.

    Трансферное окно закрылось совсем недавно, некоторые новички находятся в "Динамо" меньше месяца. Их приобретали под видение действующего тренерского штаба. Нужны время, терпение и спокойствие, чтобы футболисты адаптировались друг к другу, тренерским требованиям, новым для себя условиям. Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются.

    После матча с "Сочи" у всех было много негативных эмоций. Сегодня мы еще раз спокойно и детально обсудили с Дмитрием Валерьевичем актуальные проблемы. Да, на текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство "Динамо". Это очевидно. Признаём, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые, в том числе, привели к слабым промежуточным результатам. В усилении нуждается и работа спортивного штаба.

    Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности. Но только общими усилиями. С доверием друг к другу и верой в собственные силы. Впереди у нас сложная серия выездных матчей в чемпионате и Кубке страны. Убеждены, что преданные болельщики "Динамо" в трудный для команды момент продолжат поддерживать её, будут рядом. Ближайшие результаты станут во многом показательными и определяющими для выбора вектора направления дальнейшего развития клуба», — говорится в заявлении официального сайта «бело-голубых».

    После 10 туров чемпионата России «Динамо» с 10 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. 0

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