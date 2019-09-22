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    Дубль Игбуна не спас «Динамо» от поражения в матче с «Сочи»

    «Динамо» — «Сочи»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Динамо» потерпело поражение от «Сочи» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:3.

    «Леопарды» вышли вперед на 31-й минуте благодаря Антону Заболотному, который классно пробил с разворота в дальний верхний угол чужих ворот.

    «Бело-голубые» сравняли счет на 50-й минуте, когда Себастьян Шиманьски прострелил на Сильвестра Игбуна, который вторым касанием направил сферу точно в цель.

    На 63-й минуте Игбун оформил дубль, точно пробив головой после скидки от Романа Евгеньева.

    Но еще через пару минут футболисты «Сочи» отыгрались. Кристиан Нобоа со стандартного положения доставил мяч в штрафную, сфера отскочила к Михе Мевле, и тот в упор не оставил шансов Игорю Лещуку.

    Ключевой эпизод случился на последней минуте основного время. Нобоа протащил мяч по центру и пробил из-за штрафной, мяч попал в штангу, а первым на добивание успел Александр Карапетян, принесший южанам победу.

    РПЛ. 10-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Сочи» — 2:3 (0:1)
    Голы: А.Заболотный, 31 (0:1). Игбун, 50 (1:1). Игбун, 63 (2:1). Мевля, 65 (2:2). Карапетян, 90 (2:3)«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Морозов, 46), Шуньич, Евгеньев, Рауш, Жоаузинью (Грулев, 73), Юсупов, Каборе, Филипп (Панченко, 46), Шиманьски, Игбун«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Померко, Лагатор, Нобоа, Мостовой (Бурмистров, 73), А.Заболотный (Карапетян, 76), Полоз (Набиуллин, 66)Предупреждения: А.Заболотный, 56. Жоаузинью, 58. Лагатор, 88

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 11-е место (10 очков), а «Сочи» — 12-е (9 очков). 0

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