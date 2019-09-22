«Динамо» — «Сочи»: счет матча 2:3, обзор голов

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:3.
«Леопарды» вышли вперед на 31-й минуте благодаря Антону Заболотному, который классно пробил с разворота в дальний верхний угол чужих ворот.
«Бело-голубые» сравняли счет на 50-й минуте, когда Себастьян Шиманьски прострелил на Сильвестра Игбуна, который вторым касанием направил сферу точно в цель.
На 63-й минуте Игбун оформил дубль, точно пробив головой после скидки от Романа Евгеньева.
Но еще через пару минут футболисты «Сочи» отыгрались. Кристиан Нобоа со стандартного положения доставил мяч в штрафную, сфера отскочила к Михе Мевле, и тот в упор не оставил шансов Игорю Лещуку.
Ключевой эпизод случился на последней минуте основного время. Нобоа протащил мяч по центру и пробил из-за штрафной, мяч попал в штангу, а первым на добивание успел Александр Карапетян, принесший южанам победу.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 11-е место (10 очков), а «Сочи» — 12-е (9 очков). 0