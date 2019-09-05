Швейцария упустила победу над Ирландией, Дания разгромила Гибралтар

сыграла вничью св матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе D.

В составе швейцарской сборной голом отметился Фабиан Шер (74-я минута). Ирландцы отыгрались на 85-й минуте — гол забил Дэвид Макголдрик.

Ирландия набрала 11 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы D. Швейцария, набрав пять очков, занимает третью строчку.

В следующем туре отборочного раунда Ирландия в гостях сыграет против Грузии, а сборная Швейцарии на своем поле встретится с Гибралтаром.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D Ирландия — Швейцария — 1:1 (0:0) Голы: Шер, 74 (0:1). Макголдрик, 85 (1:1)Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Кио, Уилан, Макклин, Хендрик, Хурихэйн (Хоган, 82), Макголдрик (Браун, 90+2), Робинсон (Джадж, 58)Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Мбабу (Фернандес, 90+4), Джака, Фройлер (Мехмеди, 90), Закария, Сеферович, Эмболо (Айети, 86)Предупреждения: Стивенс, 15. Мбабу, 76. Джадж, 90+1. Шер, 90+7

В другом матче группы сборная Дании на выезде разгромила команду Гибралтара со счетом 6:0.

В составе победителей голами отметились Роберт Сков (6-я минута), Кристиан Эриксен (34, 50) и Кристиан Гиткьяер (73, 78).

Дания набрала восемь очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы D. Гибралтар, проиграв все четыре матча, находится на последнем месте.

В следующем туре отборочного раунда Дания на выезде сыграет против Грузии, а Гибралтар в гостях встретится со сборной Швейцарии.