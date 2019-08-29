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    «Сампдория» сделала «Зениту» еще одно предложение по Ригони

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    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может в ближайшие часы стать игроком «Сампдории», передает Sky Sport Italia.

    Эмилиано Ригони
    Эмилиано Ригони

    Вчера, 28 августа, руководители генуэзского клуба провели в Мюнхене переговоры с генеральным директором питерцев Александром Медведевым, спортивным директором Хавьером Рибальтой и Пабло Саббагом, агентом аргентинца.

    Новое предложение заключается в аренде Ринони на один год за € 1 млн с обязательством выкупа за € 9 млн. Это предложение находится на стадии согласования.

    В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забил три гола и отдал шесть голевых передач. 0

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