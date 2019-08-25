«СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир»

«СКА-Хабаровск» — «Армавир»
globallookpress.com
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
«СКА-Хабаровск» вышел вперед на 50-й минуте встречи — в ворота «Армавира» был назначен пенальти, который реализовал Адлан Кацаев. Еще через семь минут Кацаев оформил дубль. А на 79-й минуте Владислав Камилов довел счет до разгромного.
«Армавир» прервал свою трехматчевую серию без поражений. С 12 очками команда занимает десятое место.
«СКА-Хабаровск» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в таблице ФНЛ. 0