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    «СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир»

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    В стартовом матче десятого тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Авангард».

    «СКА-Хабаровск» — «Армавир»
    «СКА-Хабаровск» — «Армавир»

    Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    «СКА-Хабаровск» вышел вперед на 50-й минуте встречи — в ворота «Армавира» был назначен пенальти, который реализовал Адлан Кацаев. Еще через семь минут Кацаев оформил дубль. А на 79-й минуте Владислав Камилов довел счет до разгромного.

    «Армавир» прервал свою трехматчевую серию без поражений. С 12 очками команда занимает десятое место.

    «СКА-Хабаровск» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в таблице ФНЛ. 0

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