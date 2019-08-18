Гершкович: Надо в судействе наводить порядок и чем быстрее, тем лучше

Председатель Объединения отечественных тренеров, член исполкома Российского футбольного союза (РФС)дал оценку руководителю департамента судейства и инспектирования РФС

«В судействе надо наводить порядок. Меня никто не переубедит, но в руководстве судейства должен быть человек, который никогда в жизни не судил и не связан судейским прошлым. Это должен быть независимый авторитетный человек с хорошей биографией, который, естественно, любит футбол и разбирается в нем.

Потому что от ошибок судей страдают все — болельщики, игроки, тренеры, руководители клубов, спонсоры. А сами (виновные) судьи пропустят одну, вторую игру и опять судят. Должна быть ответственность. Они (арбитры) все время сравнивают с себя с минерами. Но минер ошибся — привет родителям.

А что сейчас? Посмотрите, инспекторы матчей — все судейские люди. Назначают судей бывшие судьи, которые сами их и судят. После каждой игры чемпионата России у нас если не скандал, то проблемы. Надо в судействе наводить порядок и чем быстрее, тем лучше»,- цитирует Гершковича «Р-Спорт». 0