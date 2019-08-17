Еськов рассказал о травме, из-за которой не сможет судить матч «Спартак» — ЦСКА

Российский арбитррассказал о своей травме, из-за которой пропустит поединок 6-го тура РПЛ

«Я судил в четверг матч Лиги Европы в Браге. Почувствовал дискомфорт в конце игры. Вчера после прилета, сделал МРТ — микронадрыв икроножной мышцы», — сказал Еськов «Спорт-Экспрессу».

«Не могу сказать, надолго ли выбыл, потому что я только сделал МРТ и записался к специалисту. Надо сначала попасть к доктору и тогда станет понятно. Пару недель точно. Получается, дерби пропущу, посоветовался — есть большой риск рецидива. Могу усугубить травму, в этом случае восстановление продлится до пяти-шести месяцев», — также отметил арбитр.

Вместо Еськова, напомним, матч «Спартак» — ЦСКА будет судить Сергей Карасев. 0