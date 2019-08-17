РФС сменил главного арбитра на матче «Спартак» — ЦСКА
РФС
На встрече «Спартак» — ЦСКА будет работать Сергей Карасев вместо Алексея Еськова, который получил травму. Игра пройдет 19 августа на стадионе «Открытие Арена».
Обновленный состав выглядит так:
судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
Кроме того, на матче 18 августа «Динамо» — «Локомотив» вместо Сергея Карасева функции резервного судьи будет выполнять Сергей Иванов. 0