Произошли изменения в назначении арбитров на матчи шестого тура РПЛ, говорится на официальном сайте РФС.

РФС сменил главного арбитра на матче «Спартак» — ЦСКА РФС LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

На встрече «Спартак» — ЦСКА будет работать Сергей Карасев вместо Алексея Еськова, который получил травму. Игра пройдет 19 августа на стадионе «Открытие Арена».

Обновленный состав выглядит так:

судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

Кроме того, на матче 18 августа «Динамо» — «Локомотив» вместо Сергея Карасева функции резервного судьи будет выполнять Сергей Иванов. 0