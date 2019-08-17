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    «Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту»

    «Сельта» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Сельта Календарь Примеры
    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Бэйл накрутил соперника на краю штрафной «Сеьты» и выложил мяч во вратарскую на Карима Бензема, который поразил ворота.

    На 56-й минуте «Реал» остался в меньшинстве — Лука Модрич был удален за грубый фол против Дениса Суареса. Арбитр сначала не наказал хорвата, но после видеповтора показал красную карточку.

    На 61-й минуте Тони Кроосу дали пробить без сопротивления, а немец послал мяч идеально в ближнюю девятку ворот «Сельты».

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    А на 80-й минуте счет стал крупным. Хозяева потеряли мяч, мадридцы сразу провели атаку с пасом Бензема на свободный край штрафной, откуда в дальний угол выстрелил Лукас Васкес.

    Отквитать один мяч «Сельте» удалось в компенсированное время. Икер Лосада получил мяч на краю штрафной и из-под Рамоса пробил под дальнюю штангу. Куртуа не дотянулся.

    В следующем туре 24 августа «Реал» в родных стенах сыграет с «Вальядолидом», а «Сельта» в тот же день на своем поле примет «Валенсию».

    Примера. 1-й тур
    «Сельта» — «Реал» — 1:3 (0:1)
    Голы: Бензема, 12 (0:1). Кроос, 61 (0:2). Л.Васкес, 80 (0:3). Лосада, 90+1 (1:3)«Сельта»: Бланко, Костас, К.Васкес, Оласа, Араухо, Мендес, Суарес, Лоботка (Систо, 75), Бельтран (Шейх, 83), Аспас, Фернандес (Лосада, 88)«Реал»: Куртуа, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Бэйл (Иско, 75), Бензема (Йович, 81), Винисиус Жуниор (Л.Васкес, 69)Предупреждения: К.Васкес, 7. Бланко, 12. Аспас, 12. Винисиус Жуниор, 36. Фернандес, 49. Одриосола, 64. Костас, 74Удаление: Модрич, 56
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