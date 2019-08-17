«Сельта» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

Мадридскийодержал гостевую победу над(3:1) в матче 1-го тура испанской Примеры.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Бэйл накрутил соперника на краю штрафной «Сеьты» и выложил мяч во вратарскую на Карима Бензема, который поразил ворота.

На 56-й минуте «Реал» остался в меньшинстве — Лука Модрич был удален за грубый фол против Дениса Суареса. Арбитр сначала не наказал хорвата, но после видеповтора показал красную карточку.

На 61-й минуте Тони Кроосу дали пробить без сопротивления, а немец послал мяч идеально в ближнюю девятку ворот «Сельты».

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А на 80-й минуте счет стал крупным. Хозяева потеряли мяч, мадридцы сразу провели атаку с пасом Бензема на свободный край штрафной, откуда в дальний угол выстрелил Лукас Васкес.

Отквитать один мяч «Сельте» удалось в компенсированное время. Икер Лосада получил мяч на краю штрафной и из-под Рамоса пробил под дальнюю штангу. Куртуа не дотянулся.

В следующем туре 24 августа «Реал» в родных стенах сыграет с «Вальядолидом», а «Сельта» в тот же день на своем поле примет «Валенсию».