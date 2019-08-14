«Матч ТВ» предоставил фото документов о договоренности с «Порту»

Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев прокомментировал отмену трансляции матча «Порту» — «Краснодар».

Ранее в «Матч ТВ» заявили, что «Порту» поменял условия подписанного договора на трансляцию и отказался предоставлять доступ к сигналу. В португальском клубе это назвали ложью.

«Изначально "Порту" настаивал на продаже ТВ-прав на матч за 200 тысяч евро, что превышает рыночные цены в десятки раз. В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса "Матч ТВ" выразил готовность приобрести ТВ-права за 50 тысяч евро, хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре.

В этом же договоре было прописано условие о том, что "Матч ТВ" должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов. Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано.

Вместе с этим, "Порту" предоставил "Матч ТВ" все необходимые параметры для доступа к ТВ-сигналу со стадиона "Драгау". Однако в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован.

Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса, мы предлагали "Порту" различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч», — приводит слова Гордеева сайт «Матч ТВ».

В доказательство своих слов «Матч ТВ» предоставил фото документов. 0