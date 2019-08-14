ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»
  • 17:57
    • Кононов: Кто будет готов лучше, тот и будет играть
  • 17:34
    • «Порту» назвал ложью заявление «Матч ТВ»
  • 17:28
    • Эмилиано Сала и пилот самолета отравились оксидом углерода
  • 17:21
    • «Химки» усилили состав форвардом «Голден Стэйт»
  • 17:10
    • На матч «Спартак» — «Тун» назначены сербские судьи
    Все новости спорта

    «Матч ТВ» предоставил фото документов о договоренности с «Порту»

    Футбол на ТВ Между тем Скандалы Краснодар Футбол России Порту Португалия
    Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев прокомментировал отмену трансляции матча «Порту» — «Краснодар».

    Болельщики не увидели трансляции из Португалии
    Болельщики не увидели трансляции из Португалии

    Ранее в «Матч ТВ» заявили, что «Порту» поменял условия подписанного договора на трансляцию и отказался предоставлять доступ к сигналу. В португальском клубе это назвали ложью.

    «Изначально "Порту" настаивал на продаже ТВ-прав на матч за 200 тысяч евро, что превышает рыночные цены в десятки раз. В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса "Матч ТВ" выразил готовность приобрести ТВ-права за 50 тысяч евро, хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре.

    В этом же договоре было прописано условие о том, что "Матч ТВ" должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов. Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано.

    Вместе с этим, "Порту" предоставил "Матч ТВ" все необходимые параметры для доступа к ТВ-сигналу со стадиона "Драгау". Однако в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован.

  • «Порту» назвал ложью заявление «Матч ТВ»
  • Читайте по теме

    • Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса, мы предлагали "Порту" различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч», — приводит слова Гордеева сайт «Матч ТВ».

    В доказательство своих слов «Матч ТВ» предоставил фото документов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»
  • 01:45
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Челси»
  • 2.06
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Преподнесет ли «Арарат» сюрприз в Грузии?
  • «Сабуртало» — «Арарат-Армения». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Витория Гимарайнш» пройдет «Вентспилс», сэкономив силы
  • «Витория Гимарайнш» — «Вентспилс». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • На что может надеяться «Челси» в матче за Суперкубок?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар и «Барселона» добьются воссоединенияКуда перейдет звездный бразилец? Вчера в 02:260
  • 15:55
    • «Ювентус» предпримет попытку подписания Эриксена
  • 15:43
    • «Реал» может обменять Винисиуса на Неймара
  • 15:10
    • Балотелли продолжит карьеру в «Брешии»
    Франк Рибери Футбол Трансферный дайджест. 6 — 12 августаПокинет ли «Барселону» Филиппе Коутиньо, продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где будет завершать карьеру Рибери — в подборке трансферных новостей последних дней Вчера в 01:450
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли «Ливерпуль» и «Челси» зрителей голами?
  • 3.34
    •
  • 19:33
    • Мещеряков в шутку заявил о заинтересованности в услугах Клоппа и Моуринью
  • 19:22
    • Медведев заявил о готовности продлить контракт с Дзюбой
  • 19:05
    • «Матч ТВ» предоставил фото документов о договоренности с «Порту»
    Фрэнк Лэмпард Футбол «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводовМанкунианцы нанесли «синим» крупное поражение на старте АПЛ 12/08/2019 в 15:580
  • 14:53
    • Руни пытается бросить пить
  • 14:41
    • Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера
  • 18:50
    • Айртон призвал не расслабляться в ответном матче с «Туном»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие