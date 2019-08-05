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    Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы

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    В швейцарском Ньоне сегодня, 5 августа, состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

    Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы
    Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы

    Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

    Путь чемпионов

    «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) / «Судува» (Литва) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)

    «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)

    ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) — «Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)

    «Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия) — «Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)

    «Лудогорец» (Болгария) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)

    «Сутьеска» (Черногория) / «Линфилд» (Северная Ирландия) — АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

    «Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия) — ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)

    «Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Беларусь)

    Основной путь

    «Торино» (Италия) / «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия) — «Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)

    «Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция) — «Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)

    «Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция) — «Митьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)

    «Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

    «Стяуа» (Румыния) / «Млада-Болеслав» (Чехия) — «Вентспилс» (Латвия) / «Гимарайнш» (Португалия)

    АЕК (Ларнака, Кипр) / «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)

    «Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды) — «Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)

    «Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания) — ЦСКА (София, Болгария) / «Заря» (Украина)

    «Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция) — «Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)

    «Брондбю» (Дания) / «Брага» (Португалия) — «Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Москва, Россия)

    «Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней Иегуда» (Израиль)

    «Локомотив» (Пловдив, Болгария) / «Страсбург» (Франция) — «Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)

    «Мариуполь» (Украина) / «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия)

    Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные — 29-го. 0

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