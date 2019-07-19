Подберезкин: «Динамо» — амбициозный клуб, настраиваемся по-боевому

Капитан «Рубина»поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ с, который состоится 21 июля в Москве.

«Была сыграна одна официальная игра, от неё отталкиваемся.

В любом случае, "Динамо" — очень амбициозный клуб. У них стоят высокие задачи. Настраиваемся по-боевому. Будем отталкиваться от своей игры, там уже игра покажет.

Конечно, интересно сыграть на новом стадионе. Отличный стадион. С Женей Марковым общались. Он говорит, что стадион потрясающий, поэтому, конечно, хочется сыграть.

Сейчас очень много качественных стадионов в России построено. На каждом играть одно удовольствие.

Надеюсь, наших болельщиков будет много. Главное, чтобы наши болельщики нас поддерживали и гнали вперёд», — цитирует Подберёзкина официальный сайт «Рубина». 0