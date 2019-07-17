На Джои Бартона подали в суд за избиение тренера

Бывший футболист и ныне наставник клубаобвиняется в нанесении увечий тренеру. Об этом пишет Sky Sports.

На данный момент Бартон выпущен под залог, однако 9 октября должен состояться суд, который вынесет окончательное решение по инциденту, случившемуся в апреле. Вследствие произошедшего оппонент тренера «Флитвуда» получил травму лица.

Несмотря на это Бартону разрешили работать с командой, которая выступит под его руководством в товарищеской игре с «Порт Вэйл» уже сегодня.

В прошлом Бартон выступал за такие клубы как «Ньюкасл», «Ман Сити», «Марсель», «Бернли», «КПР» и «Рейнджерс». За время своей карьеры футболист неоднократно попадал в конфликтные ситуации. 0