На Джои Бартона подали в суд за избиение тренера

Джои Бартон
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На данный момент Бартон выпущен под залог, однако 9 октября должен состояться суд, который вынесет окончательное решение по инциденту, случившемуся в апреле. Вследствие произошедшего оппонент тренера «Флитвуда» получил травму лица.
Несмотря на это Бартону разрешили работать с командой, которая выступит под его руководством в товарищеской игре с «Порт Вэйл» уже сегодня.
В прошлом Бартон выступал за такие клубы как «Ньюкасл», «Ман Сити», «Марсель», «Бернли», «КПР» и «Рейнджерс». За время своей карьеры футболист неоднократно попадал в конфликтные ситуации. 0