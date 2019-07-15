Семин: Не люблю, когда в работу вмешиваются люди, понимающие в футболе меньше меня

Главный тренер «Локомотива»рассказал о конфликте с бывшим президентом и генеральным директором клуба

«После ухода в 2010-м мне нужно было предъявить какие-то козыри. Показать, что ты в хорошей форме и можешь хорошо работать. Например, эти козыри я предъявил, став чемпионом с "Динамо" в Киеве в 2009 году и затем вернулся в Москву. Потом уже много всего произошло, может, в голове у руководителей что-то щелкнуло: "А давайте еще раз Семина позовем".

Со мной всегда бывает одна и та же простая проблема: я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые понимают в этом спорте меньше меня. Позиция такая: либо доверяй мне и спрашивай дальше, либо наоборот. Думаю, что тренер не должен позволять кому-то такое. Я считаю, что достаточно разбираюсь в своей профессии.

В Лиге чемпионов мы не проходили в 1/8 финала, вот надо попытаться. Пока мне нравится выходить на тренировку со своими игроками, пока что есть азарт подсказывать им, учить чему-то, придумывать разные варианты тренировок.

Чего не хватает команде для триумфа в Лиге чемпионов? Где-то пять топ-игроков на позиции, тогда можно выиграть и этот трофей. Самое главное сейчас: мы должны не разрушить то, что сделали за эти два года. В футболе легко все разрушить», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

В этом году Семин в шестой раз в карьере выиграл Кубок России и в третий раз — Суперкубок. 0