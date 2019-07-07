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    Смородская планирует лично поздравить Миранчуком с завоеванием Суперкубка

    Локомотив Суперкубок России Футбол России
    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, когда лично поздравит полузащитников московской команды Алексея и Антона Миранчуков с выигрышем Суперкубка России.

    Ольга Смородская
    Ольга Смородская

    «Мы нашли Миранчуков, когда они заканчивали академию футбола и общеобразовательную школу. Антона отправляли в аренду, чтобы он набрался опыта, потому что брат не давал ему возможности попасть в состав.

    Сейчас видите, как удачно получилась работа. От всей души поздравляю моих любимых футболистов.

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    • Вчерашний матч смотрела. Хорошо, даже неожиданно для такого времени сезона. Пока не связывалась с братьями лично. Я знаю, что такое выиграть титул и как это празднуется. Не до того им сейчас, попозже поздравлю», — приводит слова Смородской «Чемпионат». 0

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