Смородская планирует лично поздравить Миранчуком с завоеванием Суперкубка

Бывший президент «Локомотива»рассказала, когда лично поздравит полузащитников московской командыс выигрышем Суперкубка России.

«Мы нашли Миранчуков, когда они заканчивали академию футбола и общеобразовательную школу. Антона отправляли в аренду, чтобы он набрался опыта, потому что брат не давал ему возможности попасть в состав.

Сейчас видите, как удачно получилась работа. От всей души поздравляю моих любимых футболистов.

Вчерашний матч смотрела. Хорошо, даже неожиданно для такого времени сезона. Пока не связывалась с братьями лично. Я знаю, что такое выиграть титул и как это празднуется. Не до того им сейчас, попозже поздравлю», — приводит слова Смородской «Чемпионат». 0