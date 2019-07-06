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    Дубль Алексея Миранчука принес «Локомотиву» Суперкубок России

    «Зенит» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

    Суперкубок России Футбол России Зенит Локомотив
    «Локомотив» нанес поражение «Зениту» в матче за Суперкубок России.

    Футболисты «Локомотива»
    Футболисты «Локомотива»

    Встреча, которая прошла в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу вице-чемпионов России.

    «Железнодорожники» вышли вперед уже на 6-й минуте. Рифат Жемалетдинов передачей низом нашел на правом краю чужой штрафной Федора Смолова, который сильным ударом отправил мяч в ближний угол ворот.

    «Сине-бело-голубые» отыгрались под занавес первого тайма. Артем Дзюба в борьбе протолкнул на мяч на Сердара Азмуна, после чего форвард точным ударом с линии вратарской отправил сферу в цель.

    На 52-й минуте Азмун оформил дубль, воспользовавшись прострелом Игоря Смольникова.

    «Красно-зеленые» восстановили паритет на 78-й минуте. Гжегож Крыховяк отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Алексей Миранчук ушел от Юрия Жиркова и классно пробил в дальний угол.

    Спустя три минуты тот же Миранчук обыгрался в стеночку со Смоловым в центральной зоне у чужой штрафной, после чего прицельно пробил по воротам.

    «Зенит» доигрывал матч в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Магомед Оздоев.

    Суперкубок России
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 2:3 (1:1)
    Голы: Смолов, 6 (0:1). Азмун, 45+2 (1:1). Азмун, 52 (2:1). Ал.Миранчук, 78 (2:2). Ал.Миранчук, 81 (2:3)«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Ерохин, 46), Оздоев, Ригони (Мак, 86), Дриусси, Дзюба, Азмун (Джорджевич, 77)«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Идову, 84), Мурило, Чорлука, Рыбус, Ал.Миранчук, Крыховяк, Баринов, Ант.Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 67), Смолов (Коломейцев, 90+5)Предупреждения: Живоглядов, 19. Смольников, 51. Оздоев, 68Удаление: Оздоев, 90+2 (грубая игра, вторая ж.к.)

    «Локомотив» в третий раз в истории завоевал Суперкубок России, ранее «железнодорожники» выигрывали трофей в 2003 и 2005 годах. 0

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