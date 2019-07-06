«Зенит» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

Встреча, которая прошла в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу вице-чемпионов России.
«Железнодорожники» вышли вперед уже на 6-й минуте. Рифат Жемалетдинов передачей низом нашел на правом краю чужой штрафной Федора Смолова, который сильным ударом отправил мяч в ближний угол ворот.
«Сине-бело-голубые» отыгрались под занавес первого тайма. Артем Дзюба в борьбе протолкнул на мяч на Сердара Азмуна, после чего форвард точным ударом с линии вратарской отправил сферу в цель.
На 52-й минуте Азмун оформил дубль, воспользовавшись прострелом Игоря Смольникова.
«Красно-зеленые» восстановили паритет на 78-й минуте. Гжегож Крыховяк отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Алексей Миранчук ушел от Юрия Жиркова и классно пробил в дальний угол.
Спустя три минуты тот же Миранчук обыгрался в стеночку со Смоловым в центральной зоне у чужой штрафной, после чего прицельно пробил по воротам.
«Зенит» доигрывал матч в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Магомед Оздоев.
«Локомотив» в третий раз в истории завоевал Суперкубок России, ранее «железнодорожники» выигрывали трофей в 2003 и 2005 годах. 0