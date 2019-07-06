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    Мексика — США: где и когда смотреть онлайн матча Золотого кубка КОНКАКАФ

    Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Сборная Мексики Сборная США
    В рамках финала Золотого кубка КОНКАКАФ сойдутся сборные Мексики и США. Матч будет проведен в Чикаго. Начало в 04:00 по московскому времени.

    Джонатан Дос Сантос
    Джонатан Дос Сантос

    Сборная Мексики — рекордсмен по количеству завоеванных трофеев Gold Cup. На ее счету 7 побед, так что опыт у команды огромный. Стоит отметить, что прошлых 2 раунда плей-офф дались мексиканцам не так уж и легко. Победа в обоих случаях фиксировалась лишь в дополнительное время. Теперь соперником являются американцы — главные оппоненты «Майя» на этом турнире.

    Сборная США тоже очень опытная команда, которая завоевала всего лишь на один трофей меньше. К слову, «звездно-полосатые» стали первым коллективом, который выиграл данный кубок. Судя по результатам, американцам победы на турнире даются легче. За 5 матчей они пропустили всего раз, причем забили 15.

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    Коэффициенты 2.26 и 3.35 дают на победу в основное время. 1.65 и 2.25 предлагают на победу одной и другой команды с учетом дополнительного времени и серии пенальти.

    Редакция LiveSport.Ru предложила свой прогноз на поединок Мексика — США. Коэффициент составляет 1.80.

    Проследить за этой встречей можно будет на канале Матч Футбол и сайте LiveCup.Run. 0

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