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    «Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Матч Премьер

    Кубок Матч Премьер Футбол России Ростов Спартак
    «Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой игре Кубка Матч Премьер в Австрии со счетом 2:0.

    Дмитрий Полоз
    Дмитрий Полоз

    Голами отметились нападающий Дмитрий Полоз и хавбек Александр Саплинов.

    В следующем матче «Ростов» сыграет с «Краснодаром», а «Спартак» — с ЦСКА. Обе встречи пройдут 30 июня.

    Кубок Матч Премьер
    «Ростов» — «Спартак» — 2:0 (2:0)
    Голы: Полоз, 3 (1:0). Саплинов, 32 (2:0)«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Логашов (Осинов, 60), Хаджикадунич (Сигурдссон, 61), Чернов (Мамин, 46), Байрамян (Вебер, 46), Саплинов (Гацкан, 46), Глебов (Черкес, 78), Попов (Ионов, 46), Полоз (Эннин, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 52)«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Рассказов, 62), Гапонов (Джикия, 46), Кутепов (Жиго, 62), Айртон (Мельгарехо, 46), Умяров (Фернанду, 46), Гулиев (Игнатов, 46. Зобнин, 72), Ананидзе (Ханни, 46), Мелкадзе (Ломовицкий, 46. Бакаев, 72), Зе Луиш (Луиз Адриану, 46. Понсе, 72), Глушенков (Ташаев, 46)Предупреждение: Эннин, 87
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