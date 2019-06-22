Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч открытия

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева турнира.

Автором единственного гола стал хавбек сборной Египта Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота Зимбабве на 41-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Айман Ашраф.

Нападающий хозяев Мохамед Салах провел на поле всю игру.

Египет, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы A, Зимбабве (0) занимает последнее, четвертое место.

Во 2-м туре Египет сыграет со сборной Демократической Республики Конго, а Зимбабве встретится с командой Уганды. Оба матча состоятся 26 июня. 0