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    Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии Кубка африканских наций

    Кубок Африки-2019 Сборная Египта
    В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч открытия Кубка африканских наций Египет — Зимбабве.

    Салах забить не сумел
    Салах забить не сумел

    Победу со счетом 1:0 одержали хозяева турнира.

    Автором единственного гола стал хавбек сборной Египта Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота Зимбабве на 41-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Айман Ашраф.

    Нападающий хозяев Мохамед Салах провел на поле всю игру.

    Египет, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы A, Зимбабве (0) занимает последнее, четвертое место.

    Во 2-м туре Египет сыграет со сборной Демократической Республики Конго, а Зимбабве встретится с командой Уганды. Оба матча состоятся 26 июня. 0

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