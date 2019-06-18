СМИ: Платини был вызван в качестве свидетеля

Как сообщает CNN, ссылаясь на финансовую прокуратуру Франции, экс-президент УЕФАне был арестован из-за обвинений в коррупции.

Отмечается, что функционер был задержан для дачи показаний, но ни арестовывать, ни выдвигать обвинения против Платини прокуроры не планируют.

«Мишель Платини, который уже допрашивался в рамках того же расследования в прошлом году, сегодня допрашивается под стражей только по техническим причинам. Его адвокат, господин Уильям Бурдон, особо подчеркивает, что это ни в коем случае не арест, а дача показаний в качестве свидетеля, что требуют следователи, поскольку это позволяет избежать того, чтобы вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства.

Он абсолютно уверен в следствии. Он ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — сказал представитель Платини Жан-Крисоф Алькье.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что обвинения против футбольного чиновника могли касаться выбора места проведения чемпионата мира-2022 года, который пройдет в Катаре. 0