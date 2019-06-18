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    СМИ: Платини был вызван в качестве свидетеля

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    Как сообщает CNN, ссылаясь на финансовую прокуратуру Франции, экс-президент УЕФА Мишель Платини не был арестован из-за обвинений в коррупции.

    Мишель Платини
    Мишель Платини

    Отмечается, что функционер был задержан для дачи показаний, но ни арестовывать, ни выдвигать обвинения против Платини прокуроры не планируют.

    «Мишель Платини, который уже допрашивался в рамках того же расследования в прошлом году, сегодня допрашивается под стражей только по техническим причинам. Его адвокат, господин Уильям Бурдон, особо подчеркивает, что это ни в коем случае не арест, а дача показаний в качестве свидетеля, что требуют следователи, поскольку это позволяет избежать того, чтобы вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства.

    Он абсолютно уверен в следствии. Он ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — сказал представитель Платини Жан-Крисоф Алькье.

    Напомним, ранее СМИ сообщали, что обвинения против футбольного чиновника могли касаться выбора места проведения чемпионата мира-2022 года, который пройдет в Катаре. 0

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