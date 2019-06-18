Платини задержан по делу о коррупции

Бывший президент УЕФАзадержан в рамках расследования по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022, информирует Mediapart.

По данным издания, 63-летнего француза сперва вызвали в антикоррупционный отдел полиции для дачи свидетельских показаний, после чего взяли под стражу.

Предполагается, что Платини может быть причастен к активному или пассивному подкупу лиц. Вместе с экс-главой УЕФА задержали Софи Дион, экс-советника бывшего президента Франции Николя Саркози, и генерального секретаря администрации экс-президента Клода Геана.

Правоохранительные органы заинтересовались тем, что за несколько дней до выборов хозяина ЧМ-2022 Платини встречался с представителями Федерации футбола Катара. Также полицию интересует прием в Елисейском дворце, на котором присутствовали Платини, Саркози, нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, а также тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел страны Хамад бен Джасим.

Сам Платини ранее признавался, что голосовал за Катар на выборах хозяина ЧМ-2022. 0