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    Платини задержан по делу о коррупции

    Между тем Скандалы Чемпионат мира по футболу-2022 УЕФА Футбол Франции
    Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан в рамках расследования по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022, информирует Mediapart.

    Мишель Платини
    Мишель Платини

    По данным издания, 63-летнего француза сперва вызвали в антикоррупционный отдел полиции для дачи свидетельских показаний, после чего взяли под стражу.

    Предполагается, что Платини может быть причастен к активному или пассивному подкупу лиц. Вместе с экс-главой УЕФА задержали Софи Дион, экс-советника бывшего президента Франции Николя Саркози, и генерального секретаря администрации экс-президента Клода Геана.

    Правоохранительные органы заинтересовались тем, что за несколько дней до выборов хозяина ЧМ-2022 Платини встречался с представителями Федерации футбола Катара. Также полицию интересует прием в Елисейском дворце, на котором присутствовали Платини, Саркози, нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, а также тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел страны Хамад бен Джасим.

    Сам Платини ранее признавался, что голосовал за Катар на выборах хозяина ЧМ-2022. 0

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