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    Украина U20 — Южная Корея U20: где и когда смотреть онлайн матча финала ЧМ-2019 до 20 лет

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Южной Кореи
    Молодежный чемпионат мира среди сборных до 20 лет подходит к концу и в связи с этим 15 июня будут разыграны главные награды турнира — золото и серебро. Соперниками в поединке выступят сборные Украины и Южной Кореи. Место проведения матча — город Лодзь. Начало в 19:00 по мск.

    Футболисты сборной Украины
    Футболисты сборной Украины

    Украина еще ни разу не проиграла в рамках текущего мундиаля. Кроме того, команда впервые в своей истории оказалась в финале такого большого турнира, поэтому для «желто-синих» этот матч будет историческим. В первую очередь украинцы подкупают своей дисциплиной, поскольку в большинстве игр коллектив делает ставку на игру от обороны.

    Южная Корея чем-то даже схожа с Украиной по стилю игры, поскольку эта сборная тоже не любит контролировать мяч. Лучше всего у нее получается ловить соперника на ошибках. В отличие от своих оппонентов корейские футболисты уже знают, что такое фиаско на чемпионате мира. В самом первом матче «азиатские тигры» проиграли Португалии с минимальным счетом 1:0. После этого «красно-черные» больше ни разу не уступали.

    Все прогнозы на футбол

    Коэффициенты букмекеры дают следующие: 2.39 на Украину, 2.90 на ничью и 3.45 на Южную Корею.

    Смелый прогноз на матч Украина U20 — Южная Корея U20 с коэффициентом 1.70 сделали эксперты LiveSport.Ru.

    В режиме онлайн подробности этого противостояния будут появляться на сайте LiveCup.Run. 0

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