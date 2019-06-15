Украина U20 — Южная Корея U20. Прогноз (к. 1.70) и ставки на финал ЧМ-2019 U20 15 июня 2019 года

В субботу, 15 июня, в финальном поединке чемпионата мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет сборная Украины поспорит за трофей с командой Южной Кореи. Встреча, которая пройдет в Лодзе на стадионе «Видзев», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Украина U20 — Южная Корея U20.

Украина U20

Украинская дружина добилась уже своего лучшего результата на ЧМ в этой вековой категории. На мировое первенство «желто-синие» попали, как полуфиналист Чемпионата Европы (U19) 2018.

Сборная Украины в этом розыгрыше не смогла победить только в одной встрече из шести, сыграв еще на групповом этапе вничью с Нигерией (1:1).

Все другие игры на мундиале юные украинцы выиграли. В группе одолели США (2:1) и Катар (1:0). Плей-офф начали с разгрома над сборной Панамы со счетом 4:1.

Четвертьфинальный и полуфинальный матч принес Украине победу с одинаковым результатом по 1:0. Сначала она одолела колумбийских сверстников, а за билет в финал переиграла Италию.

Южная Корея U20

«Азиатские тигры» также превзошли свой предыдущий результат на чемпионатах мира игроков до 20 лет, в 1983 году они были четвертыми.

На этот мундиаль «Воины Тэджу» попали, как серебряный призер Чемпионата Азии (U19) 2018. В финале континентального турнира корейцы проиграли Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Групповой этап этого ЧМ сборная Южная Корея начала с поражения от Португалии (0:1), но затем одержала две виктории кряду — над ЮАР (1:0) и Аргентиной (2:1).

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В 1/8 финала Корея выбила сборную Японии (1:0), в четвертьфинале азиаты прошли по пенальти Сенегал (3:3 — основное и дополнительное время).

В полуфинальной игре «азиатские тигры» оказались сильнее сборной Эквадора, одолев латиноамериканцев с минимальным счетом — 1:0.

Прогноз на Украина U20 — Южная Корея U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Украине. На ее победу предлагают — 2.45.

На победу Южной Кореи дают — 3.40, ничья оценена — в 2.90.

Проход: Украины U-20 — 1.70; Южной Кореи U-20 — 2.20.

Так как в финальном поединке будет стоять на кону трофей, по всей видимости, ждать изобилия голов не приходится. Предлагаем поставить на ТМ 2,5.

Также предлагаем поставить на победу Украины в этом турнире, которая обладает более сильным составом. 0