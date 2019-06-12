Зе Луиш согласовал личный контракт с «Порту»

Форвард «Спартака»может продолжить карьеру в «Порту», сообщает Maisfutebol.

По информации источника, «драконы» уже сделали предложение красно-белым по 28-летнему нападающему, в котором заинтересован тренер португальского клуба Сержиу Консейсау.

«Порту» не готов заплатить за игрока 10 млн евро, которые хочет получить «Спартак». Кроме того, «Порту» придется доплатить еще примерно 1,5 миллиона евро на платежи солидарности бывшим клубам Зе Луиша, а также налоги и комиссионные.

Сам Зе Луиш уже согласовал с «Порту» условия личного контракта, пойдя на понижение зарплаты с 1,9 млн евро в год, получаемых сейчас в «Спартаке», до 1,5 млн в год.

В Португалии Зе Луиш выступал за «Жил Висенте» и «Брагу». 0