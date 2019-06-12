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    Зе Луиш согласовал личный контракт с «Порту»

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    Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Порту», сообщает Maisfutebol.

    Зе Луиш
    Зе Луиш

    По информации источника, «драконы» уже сделали предложение красно-белым по 28-летнему нападающему, в котором заинтересован тренер португальского клуба Сержиу Консейсау.

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    • «Порту» не готов заплатить за игрока 10 млн евро, которые хочет получить «Спартак». Кроме того, «Порту» придется доплатить еще примерно 1,5 миллиона евро на платежи солидарности бывшим клубам Зе Луиша, а также налоги и комиссионные.

    Сам Зе Луиш уже согласовал с «Порту» условия личного контракта, пойдя на понижение зарплаты с 1,9 млн евро в год, получаемых сейчас в «Спартаке», до 1,5 млн в год.

    В Португалии Зе Луиш выступал за «Жил Висенте» и «Брагу». 0

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