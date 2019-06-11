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    Польша уверенно обыграла Израиль

    Евро-2020 Сборная Польши Сборная Австрии Сборная Словении
    Сборная Польши разгромила команду Израиля в домашнем матче квалификации Евро-2020.

    Футболисты сборной Польши
    Футболисты сборной Польши

    Встреча группы G, которая прошла в Варшаве, завершилась со счетом 4:0.

    На 35-й минуте счет открыл Кшиштоф Пентек. Спустя десять минут после перерыва преимущество поляков увеличил Роберт Левандовски, который реализовал пенальти.

    Через три минуты счет до крупного довел Камил Гросицки. Окончательный результат установил Дамиан Кондзер с передачи Аркадиуша Милика на 84-й минуте.

    В других матчах этой группы Северная Македония на своем поле проиграла Австрии со счетом 1:4, а Словения на выезде разгромила Латвию со счетом 5:0.

    Группа G

    1. Польша — 12 очков (4 игры)
    2. Израиль — 7 (4)
    3. Австрия — 6 (4)
    4. Словения — 5 (4)
    5. Северная Македония — 4 (4)
    6. Латвия — 0 (4) 0

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