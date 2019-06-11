Германия забила 8 мячей сборной Эстонии

обыграла(8:0) в домашнем матче 4-го тура отборочного этапа Евро-2020 в группе С.

По два мяча забили Марко Ройс (10-я и 37-я минуты) и Серж Гнабри (17, 62). Еще по разу отличились Леон Горецка (20), Илкай Гюндоган (26, с пенальти), Тимо Вернер (79) и Лерой Сане (88).

В параллельном матче сборная Белоруссии на своем поле уступила Северной Ирландии со счетом 0:1. Единственный мяч забил на 86-й минуте Патрик Макнейр.

Сборная Германии набрала 9 очков и осталась на втором месте. Лидирует в группе C Серверная Ирландия, у которой 12 очков. Эстония не набрала ни одного очка и вместе с белорусами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре Германия на своем поле сыграет с Голландией, а эстонцы примут белорусов. 0