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    Германия забила 8 мячей сборной Эстонии

    Евро-2020 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Северной Ирландии
    Сборная Германии обыграла команду Эстонии (8:0) в домашнем матче 4-го тура отборочного этапа Евро-2020 в группе С.

    По два мяча забили Марко Ройс (10-я и 37-я минуты) и Серж Гнабри (17, 62). Еще по разу отличились Леон Горецка (20), Илкай Гюндоган (26, с пенальти), Тимо Вернер (79) и Лерой Сане (88).

    В параллельном матче сборная Белоруссии на своем поле уступила Северной Ирландии со счетом 0:1. Единственный мяч забил на 86-й минуте Патрик Макнейр.

    Сборная Германии набрала 9 очков и осталась на втором месте. Лидирует в группе C Серверная Ирландия, у которой 12 очков. Эстония не набрала ни одного очка и вместе с белорусами замыкает турнирную таблицу.

    В следующем туре Германия на своем поле сыграет с Голландией, а эстонцы примут белорусов. 0

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