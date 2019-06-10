Дания одержала первую победу в отборе Евро-2020

Сборнаяв домашнем матче квалификации Евро-2020 разгромила командусо счетом 5:1.

Главным героем встречи стал Каспер Дольберг, который на 13-й и 63-й минутах забил голы, а на 73-й минуте отдал результативную передачу на Юссуфа Поульсена.

На 30-й минуте полузащитник Кристиан Эриксен реализовал пенальти. Последний гол уже в компенсированное время забил Мартин Брайтвайт.

У гостей единственный точный удар на 25-й минуте нанес Саба Лобжанидзе.

Для скандинавской команды эта победа стала первой в квалификации Евро-2020.

В другом матче этой группы Ирландия на своем поле расправилась с Гибралтаром — 2:0.

Группа D

1. Ирландия — 10 очков (4 игры)

2. Дания — 5 (3)

3. Швейцария — 4 (2)

4. Грузия — 3 (4)

5. Гибралтар — 0 (3) 0