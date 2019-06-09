Российские арбитры получили назначения на матчи отбора Евро-2020

Владислав Безбородов
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Владислав Безбородов обслужит встреча группы А между сборными Чехии и Черногории, который пройдет 10 июня в Оломоуце. Помогать Безбородову будут ассистенты Валерий Данченко и Максим Гаврилин, четвертый рефери — Кирилл Левников.
Алексей Еськов назначен главным арбитром встречи группы G между сборными Северной Македонии и Австрии, которая состоится 10 июня в Скопье. Ассистентами Еськова станут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. Четвертый рефери — Владимир Москалев. 0