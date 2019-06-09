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    Российские арбитры получили назначения на матчи отбора Евро-2020

    Евро-2020 Сборная Чехии Сборная Австрии
    Две российские бригады арбитров будут работать на матчах четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Владислав Безбородов
    Владислав Безбородов

    Владислав Безбородов обслужит встреча группы А между сборными Чехии и Черногории, который пройдет 10 июня в Оломоуце. Помогать Безбородову будут ассистенты Валерий Данченко и Максим Гаврилин, четвертый рефери — Кирилл Левников.

    Алексей Еськов назначен главным арбитром встречи группы G между сборными Северной Македонии и Австрии, которая состоится 10 июня в Скопье. Ассистентами Еськова станут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. Четвертый рефери — Владимир Москалев. 0

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