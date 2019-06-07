Сборная Украины забила пять мячей Сербии в отборе Евро-2020

одержала домашнюю победу над(5:0) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е.

В составе победителей в первом тайме дубль оформил полузащитник Виктор Цыганков, поразивший ворота сербов на 26-й и 28-й минутах.

После перерыва еще два мяча забил хавбек Евгений Коноплянка (46-я и 75-я минута). Еще один гол на 59-й минуте записал на свой счет Роман Яремчук.

В параллельном матче группы Е сборная Литвы на своем поле сыграла вничью с командой Люксембурга — 1:1.

Счет в матче на 21-й минуте открыли гости — отличился Жерсон Родригес. А на 42-й минуте литовцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил хавбек Саулюс Миколюнас.

На 74-й минуте счет сравнялся — гол забил Арвидас Новиковас.

Сборная Украины закрепилась на первой строчке в группе B с 7 очками. Сербы располагаются на четвертом месте с одним очком, однако они провели на одну встречу меньше. 0