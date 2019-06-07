ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор Смолов18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • 00:16
    • Польша победила Северную Македонию в матче отбора на Евро-2020
  • 23:47
    • Сборная Испании разгромила Фарерские острова
  • 23:38
    • Сборная Украины забила пять мячей Сербии в отборе Евро-2020
  • 23:14
    • «Реал» объявил о переходе Азара
  • 22:13
    • «Барселона» сделала запрос по трансферу Рашфорда
    Все новости спорта

    Сборная Украины забила пять мячей Сербии в отборе Евро-2020

    Евро-2020 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Сербии
    Сборная Украины одержала домашнюю победу над командой Сербии (5:0) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей в первом тайме дубль оформил полузащитник Виктор Цыганков, поразивший ворота сербов на 26-й и 28-й минутах.

    После перерыва еще два мяча забил хавбек Евгений Коноплянка (46-я и 75-я минута). Еще один гол на 59-й минуте записал на свой счет Роман Яремчук.

    В параллельном матче группы Е сборная Литвы на своем поле сыграла вничью с командой Люксембурга — 1:1.

    Счет в матче на 21-й минуте открыли гости — отличился Жерсон Родригес. А на 42-й минуте литовцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил хавбек Саулюс Миколюнас.

    На 74-й минуте счет сравнялся — гол забил Арвидас Новиковас.

    Сборная Украины закрепилась на первой строчке в группе B с 7 очками. Сербы располагаются на четвертом месте с одним очком, однако они провели на одну встречу меньше. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • 18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • Вчера в 20:04
    •
  • Прогноз
  • Исландия — Албания
  • 2.38
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой будет последняя репетиция Аргентины перед Копа Америка?
  • Аргентина — Никарагуа. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Кто из дебютанток финала «Ролан Гаррос» завоюет титул?
  • Эшли Барти — Маркета Вондроушова. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Помогут ли сборной Исландии родные стены?
  • Исландия — Албания. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка СтэнлиРезультат финального матча плей-офф НХЛ 7 июня Вчера в 08:260
  • 18:43
    • Украина U-20 — первый полуфиналист молодежного ЧМ
  • 16:44
    • Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 14:00
    • Вондроушова и Барти сыграют в финале «Ролан Гаррос»
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк Футбол Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболеДесять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных 06/06/2019 в 20:110
  • Экспресс дня

  • Сборная Дании намерена улучшить турнирное положение
  • 4.87
    •
  • 00:18
    • Дания и Ирландия сыграли вничью в матче отбора на Евро-2020
  • 23:58
    • Сборная Чехии обыграла Болгарию в матче отбора на Евро-2020
  • 23:00
    • Два клуба ФНЛ заинтересованы в Адиеве
    Криштиану Роналду и Бернарду Силва Футбол Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил ШвейцарииСборная Португалии на стадионе в Порту обыграла команду Владимира Петковича 06/06/2019 в 14:480
  • 13:18
    • «Спартак» продлил контракт с защитником
  • 12:27
    • ПСЖ лидирует в борьбе за де Лигта
  • 22:45
    • Итудис: «Химки» неплохо справляются без своего лучшего снайпера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие