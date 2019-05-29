Игорь Денисов завершил карьеру

Бывший полузащитник «Зенита», «Локомотива» и сборной Россиизавершил карьеру.

Об этом по поручению футболиста сообщила компания SILA International Lawyers.

«По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста.

Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», — приводит текст заявления «Спорт-Экспресс».

С 2001 по 2013 годы Денисов выступал за «Зенит». В июне 2013-го он подписал контракт с «Анжи», однако уже через два месяца перешел в «Динамо», за который играл до 2016 год, после чего перешел в «Локомотив», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом России. 0