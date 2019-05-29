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    Игорь Денисов завершил карьеру

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    Бывший полузащитник «Зенита», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов завершил карьеру.

    Игорь Денисов
    Игорь Денисов

    Об этом по поручению футболиста сообщила компания SILA International Lawyers.

    «По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста.

    Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», — приводит текст заявления «Спорт-Экспресс».

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    • С 2001 по 2013 годы Денисов выступал за «Зенит». В июне 2013-го он подписал контракт с «Анжи», однако уже через два месяца перешел в «Динамо», за который играл до 2016 год, после чего перешел в «Локомотив», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом России. 0

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