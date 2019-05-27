«Локомотив» расстался с Денисовым

Московскийобъявил о прекращении сотрудничества с полузащитникомпо обоюдному согласию сторон.

«Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов.

Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой.

Благодарю всех, кто был рядом — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением.

И отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка — моя самая главная победа», — сказал Денисов клубной пресс-службе.

35-летний футболист выступает за «Локо» с 2017 года. Всего за клуб он провел 93 матча, в которых забил три мяча.

Напомним, что из-за Денисов не выходил на поле с апреля из-за возможного конфликта с руководством клуба. 0