ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПосле кубковых разочарований «Барселона» готовится к лету потрясений
  • 21:32
    • Дьяченко проиграла Серене Уильямс на старте «Ролан Гаррос»
  • 19:36
    • «Локомотив» расстался с Денисовым
  • 19:17
    • Джокович одержал победу на старте Открытого чемпионата Франции
  • 19:05
    • «Астон Вилла» победила «Дерби» и вышла в АПЛ
  • 17:23
    • ЦСКА объявил об уходе Абеля Эрнандеса
    Все новости спорта

    «Локомотив» расстался с Денисовым

    Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Московский «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Игорем Денисовым по обоюдному согласию сторон.

    Игорь Денисов
    Игорь Денисов

    «Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов.

    Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой.

    Благодарю всех, кто был рядом — руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением.

    И отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка — моя самая главная победа», — сказал Денисов клубной пресс-службе.

    35-летний футболист выступает за «Локо» с 2017 года. Всего за клуб он провел 93 матча, в которых забил три мяча.

    Напомним, что из-за Денисов не выходил на поле с апреля из-за возможного конфликта с руководством клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кубковый король Семин добился рекордной победы
  • 23/05/2019 в 02:13
    •
  • Прогноз
  • ЮАР U20 — Южная Корея U20
  • 1.73
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли Норвегия первые очки на молодежном ЧМ?
  • Норвегия U20 — Новая Зеландия U20. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Бостон» обыграет «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Французы не изменят своей тактике
  • Панама U20 — Франция U20. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол «Спартак» отмучался. Кононов так и не построил командуРеакция спортивных СМИ на поражение красно-белых на финише сезона 01:100
  • 17:38
    • Рамос попросил Переса отпустить его в Китай
  • 17:07
    • Стали известны арбитры на стыковые матчи РПЛ и ФНЛ
  • 16:51
    • Надаль одержал победу на старте «Ролан Гаррос»
    Сборная Финляндии Хоккей Финляндия выиграла ЧМ-2019, Россия — третьяСпортивные СМИ подвели итоги прошедшего ЧМ по хоккею в Словакии 14:000
  • Экспресс дня

  • Лэмпард останется без АПЛ, Украина добудет вторую победу
  • 3.48
    •
  • 17:54
    • «Лион» назвал имя нового главного тренера
  • 16:33
    • Самсонова уступила Векич в первом круге на Открытом чемпионате Франции
  • 15:53
    • «Ростов» продлил контракт с форвардом
    Мануэл Фернандеш Футбол Фернандеш подарил «Локомотиву» шанс на реванш в Лиге чемпионовЗаочная победа «Локомотива» над «Краснодаром» — в нашем обзоре прессы 01:570
  • 14:27
    • Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»
  • 12:13
    • Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF
  • 10:56
    • Агент Эрнандеса подтвердил уход из ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие