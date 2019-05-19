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    Левашов займет место в воротах «Арсенала» в матче с «Краснодаром»

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    Стали известны составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Михаил Левашов
    Михаил Левашов

    Встреча, которая пройдет в Туле, начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Кангва.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Коне, Берхамов, Горбатенко, Бакаев, Аджоев.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

    Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Сулейманов.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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