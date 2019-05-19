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    Отложит ли «Арсенал» борьбу за ЛЧ на последний тур?

    «Арсенал» Тула — «Краснодар». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 19 мая 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Краснодар»
    «Краснодар» — «Арсенал» Тула
    В воскресенье, 19 мая, в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на одноименном стадионе примет «Краснодар». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Мая 2019 года
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    «Арсенал» Тула

    «Пряники» с 45 очками на данный момент расположились на шестой строке в турнирной таблице РПЛ. От третьего места они отстают на пять пунктов, а от 4-5 строки на одно и два балла соответственно. Седьмую позицию они опережают на шесть поинтов.

    «Оружейники» могут получить путевку в еврокубки даже если займут шестое место в чемпионате, но для этого им нужна победа «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России.

    В 2019 году туляки проиграли только однажды в 14-ти поединках, уступив в гостевом кубковом матче «Уралу» со счетом 0:1 (дома сыграли 2:2) и прекратили борьбу за трофей. У «канониров» 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, а в РПЛ она составляет 11-ть игр.

    Все прогнозы на футбол

    В 14-ти домашних встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги «Арсенал» проиграл всего лишь в одном поединке, восемь раз выиграл и пять игр закончил вничью, разница мячей — 27:9. В родных пенатах он держат свои ворота на замке уже в пяти встречах подряд.

    «Краснодар»

    «Быки» после 28-ми матчей находятся на третьей лигачемпионовской строке, имея на своем счету 5 баллов и опережают четвертую позицию на четыре пункта.

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    За минувшие два месяца «черно-зеленые» ушли с поля поверженными только один раз, проиграв на своем поле «Зениту» со счетом 2:3, пропустив решающий гол за считанные секунды до финального свистка.

    Еще в этот период клуб из Краснодара одержал победы в четырех поединках и трижды завершал матчи ничейными результатами.

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  • 12/05/2019

    • 14 выездных встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Краснодару» шесть викторий, пять мировых и три поражения, разница забитых и пропущенных — 23:12.

    В первом круге «Краснодар» на своем поле разгромил туляков со счетом 3:0. В минувшем сезоне в Краснодаре был зафиксирован такой же результат, а в Туле «Арсенал» победил — 1:0.

    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Краснодар»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.15.

    На победу хозяев дают — 3.55, ничья оценена — в 3.45.

    Этот поединок будет иметь большое значение для обеих команд. Победа «Краснодара» позволит «быкам» завоевать путевку в Лигу чемпионов, но и «Арсенал» не теряет надежд забронировать себе в место на евроарне по итогам чемпионата, и не зависеть от результата в Кубке.

    Прогнозируем, что в этом поединке оппоненты смогут огорчить друг друга результативными ударами.

    И учитывая неуступчивость туляков на своем поле также предлагаем поставить — 1Х. 0

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    «Арсенал» Тула — «Краснодар». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 19 мая 2019 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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