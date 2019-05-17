«Боруссия» М — «Боруссия» Д: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

Дерби двух «Боруссий» ожидает нас в 34 туре немецкой Бундеслиги 1. 18 мая на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе встретятся. Чтобы не пропустить игру, нужно будет включить трансляцию в 16:30 по московскому времени.

«Боруссия» М все еще находится на распутье. Команда пока что в зоне Лиги чемпионов на 4 строчке с 55 очками. Однако такое же количество баллов у «Байера» (5 место). На один пункт меньше у «Айнтрахта». В случае поражения «пони» могут упасть вниз и лишиться шансов на ЛЧ. Короче говоря, «гладбахцев» ждет напряженная концовка в чемпионате.

«Дортмундцы» не имеют права на ошибку. Им нужно побеждать, чтобы иметь шансы получить заветную «салатницу». «Бавария» всего в 2 очках, поэтому ситуация действительно может измениться. Главной проблемой гостей перед этой игрой является отсутствие Бюрки, Диалло и Хакими.

Календарь и таблица Бундеслиги

2.89 и 2.16 — такие коэффициенты предлагают букмекерские конторы на успех одной и другой команды. Ничья оценивается коэффом 4.14.

Свои мысли по поводу этой встречи выразили в статье эксперты LiveSport.Ru. Они предложили вариант для ставки с коэффициентом 1.71.

Посмотреть игру можно будет на сайте LiveCup.Run и канале Матч Футбол. 0