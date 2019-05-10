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    «Фиорентина» — «Милан»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Италии

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Милан Календарь Серии А
    В субботу «Милан» приедет в гости к «Фиорентине». «Фиалки» примут своих гостей на «Артемио Франки». Матч 36 тура Серии А начнется в 21:45 по Москве.

    Иньяцио Абате
    Иньяцио Абате

    «Фиорентина» как бы все уже решила для себя. В еврокубки команда точно не попадет. Прописку в элите итальянского футбола «фиалки» вроде сохранили, но вот чисто теоретические шансы на то, что клуб вылетит в Серию Б еще есть. В любом случае это все очень маловероятно. Таким образом, хозяевам просто остается как можно достойнее выступить против «Милана», ведь уже 8 матчей кряду «фиолетовые» не могут выиграть на своем поле.

    «Милан» в 3 очках от зоны Лиги чемпионов, а сзади повисла «Рома» с таким же количеством очков, как и у «дьяволов» (59 пунктов). Гаттузо сдаваться не привык и пытается привить своим футболистам тот же стиль игры и характер. С уверенностью можно утверждать, что «россонери» поедут во Флоренцию за победой. Хотя на выезде они не выигрывают 4 поединок подряд, причем в 3 из них клуб проиграл.

    Календарь и таблица Серии А

    Обе команды практически равны с точки зрения букмекеров, однако перевес все-таки на стороне гостей. 3.01 дают на победу «фиалок» и 2.40 предлагают на победу «красно-черных».

    Прогноз на матч «Фиорентина» — «Милан» с коэффициентом 1.78 опубликовали на сайте LiveCup.Run.

    В режиме онлайн за этим матчем будут следить на сайте LiveCup.Run, соответственно всю важную информацию для любителей футбола интернет-ресурс предоставит вот по этой ссылке. Также в прямом эфире игру покажут по каналам Матч Футбол и Футбол 1. 0

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