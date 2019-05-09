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    Шикунов: «Крылья» не потянут Кокорина и Мамаева, даже если ценник упадет в два раза

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    «Крылья Советов» не смогут удовлетворить финансовые запросы нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, даже если они снизятся в два раза, заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

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    • На данный момент Кокорин должен освободиться в декабре этого года, а Мамаев — в ноябре.

    «У нас нет таких средств, чтобы даже после всего случившегося… (смеется)

    Даже если ценник в два раза упадет, мы не потянем. Наш клуб работает в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие футболисты играют», — приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресса». 0

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