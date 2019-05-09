«Урал» готов сделать предложение Мамаеву

готов взять к себе полузащитника, однако может не потянуть требования игрока по зарплате.

Павел Мамаев ФК «Краснодар» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил президент клуба Григорий Иванов:

«Думаю, "Зенит" не отпустит Кокорина. Про "Краснодар" не знаю. У Мамаева будут какие-то приглашения. Если не будут, то мы готовы взять, я это с самого начала заявлял, потому что это футболисты высокого уровня для нашего чемпионата. Поэтому все может быть».

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. 0