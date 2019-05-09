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    «Урал» готов сделать предложение Мамаеву

    Урал РПЛ Футбол России Краснодар Календарь РПЛ
    «Урал» готов взять к себе полузащитника Павла Мамаева, однако может не потянуть требования игрока по зарплате.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    Об этом в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил президент клуба Григорий Иванов:

    «Думаю, "Зенит" не отпустит Кокорина. Про "Краснодар" не знаю. У Мамаева будут какие-то приглашения. Если не будут, то мы готовы взять, я это с самого начала заявлял, потому что это футболисты высокого уровня для нашего чемпионата. Поэтому все может быть».

    8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. 0

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