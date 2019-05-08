Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил Пака

Пресненский районный суд Москвы вынес приговоры нападающему «Зенита»и полузащитнику «Краснодара»

Напомним, что в октябре 2018 года спортсмены поучаствовали в двух драках. Одна из них произошла в «Кофемании», где Кокорин ударил стулом директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

Суд приговорил Мамаева к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Кокорина — к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а орудие преступления (то есть стул) — к уничтожению.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает уничтожение орудия преступления, но только в случае, когда оно принадлежит обвиняемому. В этом случае мебель является собственностью «Кофемании».

К тому же в суде выяснилось, что стул, оформленный как орудие преступления, может быть не тем, которым ударили Пака.

Менеджер «Кофемании» Алексей Копылов рассказал, что после драки стул отремонтировали и вернули в зал — отличить его от остальных было невозможно.

Когда следователи пришли изымать стул, они пригрозили закрыть ресторан для проверки всей мебели, после чего забрали первый попавшийся стул.

«Все равно какой, давайте этот возьмем», — процитировал Копылов разговор следователей изданию «Медуза». 0