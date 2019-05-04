Экс-игрок «Краснодара» установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам

Российский нападающийстал рекордсменом чемпионата Чехии по числу голов за сезон, сообщает Indes.cz.

Россиянин отметился дублем в матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги с «Теплице» (8:0) и довел число забитых мячей в нынешнем сезоне до 26.

Таким образом, российский форвард побил достижение экс-игрока «Яблонца» Давида Лафаты, у которого 25 попаданий в цель в сезоне-2011/12.

Комличенко является воспитанником академии «Краснодара». За главную команду «черно-зеленых» он сыграл в сезоне-2013/2014 пять официальных матчей, в которых отметился одной результативной передачей. 0