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    Экс-игрок «Краснодара» установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам

    Краснодар УЕФА
    Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал рекордсменом чемпионата Чехии по числу голов за сезон, сообщает Indes.cz.

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    Россиянин отметился дублем в матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги с «Теплице» (8:0) и довел число забитых мячей в нынешнем сезоне до 26.

    Таким образом, российский форвард побил достижение экс-игрока «Яблонца» Давида Лафаты, у которого 25 попаданий в цель в сезоне-2011/12.

    Комличенко является воспитанником академии «Краснодара». За главную команду «черно-зеленых» он сыграл в сезоне-2013/2014 пять официальных матчей, в которых отметился одной результативной передачей. 0

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