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    Аленичев: Три очка взяли у сложного соперника, несмотря на турнирную близость

    Енисей Анжи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после победы в матче 27-го тура чемпионата России над «Анжи» (3:1).

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    «Енисей» остался на последнем месте в таблице РПЛ, но сохранил теоретические шансы остаться в элитном дивизионе. «Анжи» по-прежнему идет предпоследним.

    «Очень сложный был первый тайм с нашей стороны, поскольку команда соперников большими силами и дисциплинированно оборонялась.

    Очень было мало свободного пространства, поэтому в атаке у нас не получалось абсолютно ничего. Пропустили со стандарта гол.

    В перерыве крайне необходимо было сделать перестановки, я поменял одного из нападающих, вышел Саша Соболев, это было ключевым моментом вместе с тем удалением, которое произошло в середине второго тайма.

    Хорошо, что отыгрались, потом было видно, что команда поймала некий кураж, хорошо играли, двигались хорошо, помимо трех голов были еще моменты.

    Думаю, все таки сказалось удаление. Думаю, если бы мы остались в равных составах, то неизвестно как все бы закончилось.

    Три очка взяли у сложного соперника, несмотря на турнирную близость. Теперь будем готовиться к “Краснодару”.

    Хотел бы и болельщиков поздравить, неожиданно что сегодня столько много болельщиков пришло в такую хорошую погоду, им тоже огромная благодарность за их теплую поддержку», — приводит пресс-служба клуба слова Аленичева.

    Беспроигрышная серия «Енисея» на своем поле продлилась до шести матчей (2 победы, 4 ничьи). 0

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