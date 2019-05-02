Вальверде: Месси не перестает нас удивлять

Главный тренер «Барселоны»высказал мнение о результате матча с(3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

В составе победителей отличились Луис Суарес и Лионель Месси, который оформил дубль и забил 600-й мяч в клубной карьере.

«Мы все знаем, кто такой Лео, но он не перестает нас удивлять. Он капитан, который ведет игру, и в большинстве случаев он решает исход матча и приносит нам победы.

В некоторых моментах вел свою игру именно так, как хотел. Это отличный результат, но в прошлом году у нас тоже было преимущество в три мяча против "Ромы", а затем что-то с нами случилось», — цитирует специалиста Barca Universal. 0