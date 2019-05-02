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    Вальверде: Месси не перестает нас удивлять

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказал мнение о результате матча с «Ливерпулем» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    В составе победителей отличились Луис Суарес и Лионель Месси, который оформил дубль и забил 600-й мяч в клубной карьере.

    «Мы все знаем, кто такой Лео, но он не перестает нас удивлять. Он капитан, который ведет игру, и в большинстве случаев он решает исход матча и приносит нам победы.

    В некоторых моментах вел свою игру именно так, как хотел. Это отличный результат, но в прошлом году у нас тоже было преимущество в три мяча против "Ромы", а затем что-то с нами случилось», — цитирует специалиста Barca Universal. 0

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